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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Кузнецов объяснил, почему отказался от перехода в «Трактор»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов объяснил, почему после НХЛ отказался от перехода в родной «Трактор».

СКА
Трактор
Евгений Кузнецов объяснил, почему отказался от перехода в «Трактор» | Источник: Чемпионат.com

«Здесь тяжелая тема. Я на самом деле думал об этом. Много людей звонят и спрашивают. Болельщикам могу пожелать только терпения, надеюсь, что у них будет всё хорошо, в Челябинске сильная команда. Но в данный момент, к сожалению для них, так получилось. Для меня лично это будет лучше.

Если немного глубже заходить, я бы лично не смог жить в Челябинске. Для меня это очень тяжело, все это знают. Никакого личного пространства. Челябинск — это мой дом, но надеюсь, что время еще придет. Если город простит меня и люди простят, то я, дай бог, вернусь. Какие‑то комментарии, почему именно и как, я пока не готов давать и неправильно было бы, но предложение было достойное. Мы и с губернатором общались, и с генеральным директором Иваном Савиным. Они готовы были все условия для меня создать. Вопросов никаких не было. Это лично мое решение приехать в СКА. На этом, наверное, пока точка.

Я не люблю обманывать, но приходится говорить поверхностно. У меня есть реальная причина, почему и как, но я пока не готов как‑то глубоко уходить. Это намного глубже всё», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, хоккеист вернулся из НХЛ, расторгнув контракт с «Каролиной Харрикейнз» и подписал четырёхлетний контракт со СКА. Он также щзаявил, что не планирует возвращаться в НХЛ.

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