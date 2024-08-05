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22:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецов сделал заявление, «Динамо» заработало на продаже голкипера. Итоги дня в хоккее

«Адмирал» приобрёл нового голкипера, а Максим Карпов трудоустроился в «Сибири».

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АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Новости дня в хоккее за 5 августа 2024 года, Максим Карпов стал игроком Сибири, Илья Коновалов перешёл в Адмирал | Источник: Чемпионат.com

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 5 августа 2024 года.

Максим Карпов перешёл в «Сибирь»

32-летний нападающий Максим Карпов перешёл в «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Напомним, «Металлург» и Максим Карпов расторгли контракт в конце июля 2024 года. Карпов пополнил состав магнитогорского клуба в межсезонье-2020. За четыре полных сезона в команде на счету нападающего 290 игр и 143 (44+99) очка.

Всего в КХЛ нападающий сыграл 752 матча, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке в 14.13.

В плей-офф прошлого сезона 32-летний Карпов набрал 4 (0+4) очка в 21 матче. В прошедшем сезоне форвард завоевал свой первый Кубок Гагарина в карьере. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Трактор», «Динамо» (Москва), СКА и «Амур».

Московское «Динамо» совершило обмен с «Адмиралом»

В результате обмена на денежную компенсацию голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов продолжит карьеру в «Адмирале», сообщает пресс-служба бело-голубых.

В 2022 году вратарь перешёл в московское «Динамо», где отыграл два полноценных сезона. Всего в составе москвичей голкипер провёл 96 матчей. В регулярном сезоне-2023/2024 Коновалов сыграл 42 матча, в которых одержал 21 победу с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,05. В плей-офф голкипер провёл шесть встреч, где одержал две победы.

Евгений Кузнецов объяснил, почему отказался от перехода в «Трактор»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов объяснил, почему после НХЛ отказался от перехода в родной «Трактор».

"Здесь тяжёлая тема. Я на самом деле думал об этом. Много людей звонят и спрашивают. Болельщикам могу пожелать только терпения, надеюсь, что у них будет всё хорошо, в Челябинске сильная команда. Но в данный момент, к сожалению для них, так получилось. Для меня лично это будет лучше.

Если немного глубже заходить, я бы лично не смог жить в Челябинске. Для меня это очень тяжело, все это знают. Никакого личного пространства. Челябинск — это мой дом, но надеюсь, что время ещё придёт. Если город простит меня и люди простят, то я, дай бог, вернусь. Какие‑то комментарии, почему именно и как, я пока не готов давать и неправильно было бы, но предложение было достойное. Мы и с губернатором общались, и с генеральным директором Иваном Савиным. Они готовы были все условия для меня создать. Вопросов никаких не было. Это лично моё решение приехать в СКА. На этом, наверное, пока точка.

Я не люблю обманывать, но приходится говорить поверхностно. У меня есть реальная причина, почему и как, но я пока не готов как‑то глубоко уходить. Это намного глубже всё«, — приводит слова Кузнецова “Матч ТВ”.

Роман Ротенберг оценил вероятность приглашения Валерия Ничушкина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил вероятность приглашения российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в армейский клуб.

«Я разговаривал с Ничушкиным. Мы с ним в очень хороших отношениях, ещё весной с ним беседовали. Окажется ли он в СКА? Поживём — увидим. Всё возможно. Но на сегодняшний день, насколько понимаю со слов самого Ничушкина, он остаётся в НХЛ. На него в “Колорадо” рассчитывают, несмотря на все его проблемы. И он сам хочет там играть. Это сильнейший игрок плей-офф, обладатель Кубка Стэнли. Мы все понимаем, кто такой Ничушкин. Уверен, что любой клуб НХЛ заберёт Валерия. Это сильный хоккеист при игре на пятачке. А ведь оттуда приходят голы, это ключевой компонент», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Егор Торишный

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