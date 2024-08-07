Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 канадский нападающий провёл 17 матчей, в которыъ набрал 10 очков — забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-1». В плей-офф на счету форварда шесть матчей и одна результативная передача. Прошлый сезон стал дебютным для 32-летнего канадца в КХЛ.