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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

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Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем | Источник: Чемпионат.com

Канадец пополнил состав «Динамо» по ходу прошлого сезона-2023−2024.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 канадский нападающий провёл 17 матчей, в которыъ набрал 10 очков — забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-1». В плей-офф на счету форварда шесть матчей и одна результативная передача. Прошлый сезон стал дебютным для 32-летнего канадца в КХЛ.

В прошлом сезоне минское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняло восьмое место в таблице Западной конференции. В плей-офф минчане в шести матчах уступили московскому «Динамо» в первом раунде.

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