Роман Ротенберг ответил, есть ли у СКА проблемы с потолком зарплат

— Команда находится на льду. Вы же видели команду на льду? Значит, у нас всё хорошо. Вы смотрели, все же были на льду? Если бы мы нарушали какие-нибудь правила, нас бы не было на льду, нас бы не допустили, — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».