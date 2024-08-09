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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выбрал капитана на новый сезон

Стало известно, кто будет капитаном хоккейного клуба «Барыс» в новом сезоне, передают Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Источник: hcbarys.kz

По информации пресс-службы астанчан, с литерой «С» на майке вновь будет выходить легенда клуба и всего казахстанского хоккея Роман Старченко, который проведет в команде уже 16-й сезон. Помогать ему будут Дамир Жафяров и Адиль Бекетаев.

Ранее было утверждено время начала домашних встреч для каждой из команд в сезоне-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В будни «Барыс» будет начинать свои игры в 19:30 по времени Астаны. В выходные и праздничные дни матчи будут начинаться в 17:00 столичного времени.

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