«Барыс» выбрал капитана на новый сезон

По информации пресс-службы астанчан, с литерой «С» на майке вновь будет выходить легенда клуба и всего казахстанского хоккея Роман Старченко, который проведет в команде уже 16-й сезон. Помогать ему будут Дамир Жафяров и Адиль Бекетаев.

Ранее было утверждено время начала домашних встреч для каждой из команд в сезоне-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В будни «Барыс» будет начинать свои игры в 19:30 по времени Астаны. В выходные и праздничные дни матчи будут начинаться в 17:00 столичного времени.