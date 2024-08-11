Хоккеист с опытом игры в НХЛ будет играть в Казахстане. Детали
Экс-форвард российского «Металлурга» Андрей Чибисов перешел в казахстанский «Арлан», передает Vesti.kz со ссылкой на Shaiba.kz.
Металлург Мг
Виннипег
Экс-форвард российского «Металлурга» Андрей Чибисов перешел в казахстанский «Арлан», передает Vesti.kz со ссылкой на Shaiba.kz.
Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.
В мае 2023 года 31-летний нападающий перешел в «Трактор», но не провел ни одного матча за челябинцев из-за проблем со здоровьем.
Ранее Андрей Чибисов играл за «Югру», «Ак Барс», «Металлург» и «Виннипег» из НХЛ.
Всего хоккеист провел 445 игр в КХЛ и набрал 182 (81+101) балла. В НХЛ он провел два матча за «Виннипег», не набрав очков.