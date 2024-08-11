Хоккеист с опытом игры в НХЛ будет играть в Казахстане. Детали

Источник: ХК "Металлург"

Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.

В мае 2023 года 31-летний нападающий перешел в «Трактор», но не провел ни одного матча за челябинцев из-за проблем со здоровьем.

Ранее Андрей Чибисов играл за «Югру», «Ак Барс», «Металлург» и «Виннипег» из НХЛ.