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22:25 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист с опытом игры в НХЛ будет играть в Казахстане. Детали

Экс-форвард российского «Металлурга» Андрей Чибисов перешел в казахстанский «Арлан», передает Vesti.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Металлург Мг
Виннипег
Источник: ХК "Металлург"

Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.

В мае 2023 года 31-летний нападающий перешел в «Трактор», но не провел ни одного матча за челябинцев из-за проблем со здоровьем.

Ранее Андрей Чибисов играл за «Югру», «Ак Барс», «Металлург» и «Виннипег» из НХЛ.

Всего хоккеист провел 445 игр в КХЛ и набрал 182 (81+101) балла. В НХЛ он провел два матча за «Виннипег», не набрав очков.

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