Хоккеист из Канады рассказал, как подкатил к девушке-казашке

Свою избранницу хоккеист встретил в 2021 году в Астане, когда играл за «Барыс». Они успели сыграть свадьбу и даже стать родителями: пара воспитывает сына. Теперь его жена не только помогает ему совершенствовать русский язык, но и поддерживает его в семейном быту.

Даррен признался, что их знакомство произошло почти случайно. В один из моментов, проживая в Астане, он решил улучшить свои знания русского языка.

«Я гулял по улице и увидел объявление о репетиторских услугах по русскому языку. Подумал, что это именно то, что мне нужно. Записался на курсы и начал заниматься с девушкой. Так прошло четыре года. У нас были исключительно деловые отношения, и я даже не был уверен, что смогу к ней подойти с чем-то личным. Но однажды я решил попробовать, понимая, что самое худшее, что может случиться — это отказ. А теперь у нас семья», — рассказал Даррен.