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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист из Канады рассказал, как подкатил к девушке-казашке

Уроженец Канады защитник омского «Авангарда» Даррен Диц поделился историей знакомства с будущей супругой-казашкой Инкар, сообщают Vesti.kz со ссылкой на «Матч ТВ».

БарысКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Свою избранницу хоккеист встретил в 2021 году в Астане, когда играл за «Барыс». Они успели сыграть свадьбу и даже стать родителями: пара воспитывает сына. Теперь его жена не только помогает ему совершенствовать русский язык, но и поддерживает его в семейном быту.
Даррен признался, что их знакомство произошло почти случайно. В один из моментов, проживая в Астане, он решил улучшить свои знания русского языка.

«Я гулял по улице и увидел объявление о репетиторских услугах по русскому языку. Подумал, что это именно то, что мне нужно. Записался на курсы и начал заниматься с девушкой. Так прошло четыре года. У нас были исключительно деловые отношения, и я даже не был уверен, что смогу к ней подойти с чем-то личным. Но однажды я решил попробовать, понимая, что самое худшее, что может случиться — это отказ. А теперь у нас семья», — рассказал Даррен.

Напомним, Диц 2017 по 2022 год жил в Казахстане и выступал за «Барыс». За этот период в КХЛ защитник набрал 174 (67+107) очка в 269 играх, после чего перебрался в московский ЦСКА.
В составе сборной Казахстана играл на трех чемпионатах мира.

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