«Авангард» обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче

Счёт встречи открыл Иван Николишин, забросив на третьей минуте матча, «Динамо» удалось сравнять счёт в том же периоде (Виталий Пинчук). Во втором периоде команды не смогли отметиться шайбами, а в третьем вперёд вывел омскую команду Илья Рейнгардт.