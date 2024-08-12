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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче

Сегодня, 12 августа, завершился товарищеский матч предсезонного периода между «Авангардом» (Омск) и «Динамо» (Минск).

Авангард
Динамо Мн
Источник: ХК "Авангард"

Итоговый счёт матча — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу омской команды.

Счёт встречи открыл Иван Николишин, забросив на третьей минуте матча, «Динамо» удалось сравнять счёт в том же периоде (Виталий Пинчук). Во втором периоде команды не смогли отметиться шайбами, а в третьем вперёд вывел омскую команду Илья Рейнгардт.

Напомним, «Авангард» завершил выступление в минувшем сезоне на этапе ¼ финала, проиграв серебряному призёру КХЛ «Локомотиву», а минская команда уступила в ⅛ финала московскому «Динамо» со счётом 2−4 в серии.

Сезон КХЛ начнётся 3 сентября и завершится ориентировочно 25 мая.

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