Дебют Кузнецова, «Ак Барс» и ЦСКА после революции. Главные интриги летних турниров КХЛ

Сильный турнир состоится в Омске. В четырех из пяти клубов — участников Кубка Блинова в межсезонье (или чуть раньше) сменился тренер. И если «Барыс» Немировски можно увидеть в деле на домашнем турнире, то «Трактор» Бенуа Гру, «Сибирь» Вадима Епанчинцева и «Авангард» Сергея Звягина проведут первые серьезные матчи именно в Омске. А за «Локомотив» должен дебютировать Александр Радулов. Каждый матч легенды № 47 — что на предсезонке, что в регулярке — это маленький вулкан, который может рвануть в любой момент.