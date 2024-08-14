«Барыс» показал домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон КХЛ

В прошедшем сезоне казахстанская команда заняла последнее, 12-е место в Восточной конференции. В общей таблице КХЛ заняла предпоследнее место, опередив только «Витязь». За всю историю клуба «Барыс», который выступает в чемпионате КХЛ с сезона-2008/2009, не проходил дальше ¼ финала плей-офф КХЛ.