«Спартак» в контрольном матче проиграл «Куньлуню», пропустив четыре шайбы

На 19-й минуте первого периода Цзян Фу открыл счёт во встрече. На 13-й минуте второй двадцатиминутки Томаш Юрчо и Адам Кленденинг сделали счёт 3:0 в пользу китайского клуба. В середине заключительного игрового отрезка основного времени команды обменялись заброшенными шайбами. Голы забили Герман Рубцов и Брэндон Ип.