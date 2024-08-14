На Востоке КХЛ созрела новая сила. Сможет ли «Амур» провести исторический сезон?

Мартемьянов известен тем, что умеет сколачивать крепкие коллективы, которые личные амбиции уберут на второй план в пользу командного успеха. Как кажется, в этом плане у «Амура» всё хорошо, время притирки и понимания требований прошло. Намедни Андрей Алексеевич даже сказал: «И хочу выделить ещё один момент — атмосфера в команде была очень приличной. После завершения сезона сказал парням, что настолько дружной команды у меня в карьере ещё не было за всё то время, что работал тренером в хоккее — и главным, и помощником, и в ВХЛ».