Камбэком завершился матч «Барыса» в Кубке Президента

Соперником команды Дэвида Немировски был хабаровский «Амур».
Гости первыми открыли счет в начале второго периода. Шайбу на 25-й минуте забросил канадец Девин Броссо. Хозяевам льда лишь в середине третьего периода удалось отыграться: на 50-й минуте отличился звездный новичок «Барыса» Дамир Жафяров. Спустя полторы минуты столичный клуб оформил второе взятие ворот: гол на свой счет записал Уилл Батчер.
Напомним, в первом матче турнира в Астане тольяттинская «Лада» разгромила сборную Казахстана — 7:1.
Отметим, что Кубок Президента РК проходит с 14 по 18 августа. Команды сыграют друг с другом по круговой системе, после чего пройдет матч за третье место и финал.
Завтра, 15 августа «Амур» сыграет с «Ладой», а «Барыс» будет противостоять сборной Казахстана.