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Камбэком завершился матч «Барыса» в Кубке Президента

Столичный «Барыс» одержал победу в первом матче Кубка Президента РК в Астане, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Соперником команды Дэвида Немировски был хабаровский «Амур».

Гости первыми открыли счет в начале второго периода. Шайбу на 25-й минуте забросил канадец Девин Броссо. Хозяевам льда лишь в середине третьего периода удалось отыграться: на 50-й минуте отличился звездный новичок «Барыса» Дамир Жафяров. Спустя полторы минуты столичный клуб оформил второе взятие ворот: гол на свой счет записал Уилл Батчер.

Напомним, в первом матче турнира в Астане тольяттинская «Лада» разгромила сборную Казахстана — 7:1.

Отметим, что Кубок Президента РК проходит с 14 по 18 августа. Команды сыграют друг с другом по круговой системе, после чего пройдет матч за третье место и финал.

Завтра, 15 августа «Амур» сыграет с «Ладой», а «Барыс» будет противостоять сборной Казахстана.