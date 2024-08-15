Сборная Казахстана оформила разгром в матче с «Барысом» перед отбором на Олимпиаду

Сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники — Венгрия, Австрия и хозяева турнира — Словакия.