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Сборная Казахстана оформила разгром в матче с «Барысом» перед отбором на Олимпиаду

Сегодня, 15 августа, сборная Казахстана по хоккею разгромила «Барыс» на Кубке Президента, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:0. Отличились Эдуард Михайлов (7-я минута), Кирилл Панюков (21-я), Алихан Асетов (39-я), Руслан Оспанов (47-я) и Роман Старченко (58-я).

Следующие игры состоятся 17 августа: Казахстан встретится с хабаровским «Амуром», а «Барыс» сыграет с тольяттинской «Ладой».

Напомним, в первом матче тольяттинская «Лада» разгромила сборную Казахстана — 7:1, а «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» — 2:1.

Сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники — Венгрия, Австрия и хозяева турнира — Словакия.