Сборная Казахстана оформила разгром в матче с «Барысом» перед отбором на Олимпиаду

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:0. Отличились Эдуард Михайлов (7-я минута), Кирилл Панюков (21-я), Алихан Асетов (39-я), Руслан Оспанов (47-я) и Роман Старченко (58-я).
Следующие игры состоятся 17 августа: Казахстан встретится с хабаровским «Амуром», а «Барыс» сыграет с тольяттинской «Ладой».
Напомним, в первом матче тольяттинская «Лада» разгромила сборную Казахстана — 7:1, а «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» — 2:1.
Сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники — Венгрия, Австрия и хозяева турнира — Словакия.