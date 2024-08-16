Никитин не согласился с КХЛ, Мальцев 36 лет будет ждать денег из США. Итоги дня в хоккее

В то же время пускай кто хочет, тот и это делает. Для этого нужно обладать игроками, кто в такой ситуации с большой долей вероятности в условиях риска обеспечит результат. Или быть загнанным в угол, как в том сезоне делала в Национальной хоккейной лиге «Миннесота». А когда у тебя этих возможностей и такой ситуации нет, то нет смысла психологически убивать игроков, рискуя и проигрывая.