В Словакии разгорелся огромный скандал из-за России. Это шанс для Казахстана?

Это решение было продиктовано изменением политического курса в стране и желанием собрать как можно более сильную команду на домашний финал олимпийского отбора. Помимо Рыбара, принадлежность к КХЛ имеют ещё восемь словацких хоккеистов. Это пять защитников — Михал Чайковски («Спартак»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Мислав Росандич («Лада»), Мартин Гернат («Локомотив»), Марио Грман («Адмирал») — и ещё три форварда — Томаш Юрчо («Куньлунь Ред Стар»), Михал Криштоф («Сочи») и Адам Лишка («Северсталь»). Далеко не факт, что все из них получат приглашение в национальную команду, но с игроками КХЛ словацкая сборная точно бы стала ещё мощнее, и шансы Казахстана на совершение чуда в Братиславе упали бы до нуля.