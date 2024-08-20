Новичок «Динамо» Миска заявил, что хочет стать лучшим вратарем КХЛ

«Я знаю, что в КХЛ больше акцент на оборону, чем в чемпионате Германии. Есть оборонительные команды. Здесь защитники более высокого класса. Я слышал много хороших вещей про КХЛ и с нетерпением жду возможности дебютировать», — сказал Миска.