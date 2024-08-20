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Новичок «Динамо» Миска заявил, что хочет стать лучшим вратарем КХЛ

Американский хоккеист подписал контракт с московским клубом 23 июля.

Источник: БЕЛТА

МИНСК, 20 августа. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска хочет стать лучшим голкипером в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Миска рассказал ТАСС.

Миска подписал контракт с «Динамо» 23 июля.

«Я знаю, что в КХЛ больше акцент на оборону, чем в чемпионате Германии. Есть оборонительные команды. Здесь защитники более высокого класса. Я слышал много хороших вещей про КХЛ и с нетерпением жду возможности дебютировать», — сказал Миска.

«Я хочу прогрессировать и стать лучшим вратарем в одной из лучших лиг мира. Это то, для чего приехал сюда», — подчеркнул вратарь «Динамо».

Миске 29 лет, он выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» и «Аризона». Последние два года хоккеист провел в германском «Штраубинге». В регулярном чемпионате сезона-2023/24 вратарь сыграл 29 матчей за клуб, в которых отражал в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,46. В НХЛ голкипер провел 6 матчей.