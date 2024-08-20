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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил задолженность в размере свыше 1 млрд рублей

Также сообщается, что у клуба нет задолженностей по зарплате.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» погасил кредиторскую задолженность перед командой в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

«Несколько дней назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал ряд распоряжений. У нас была кредиторская задолженность в размере свыше 1 млрд рублей, которую КХЛ просила нас погасить, — сказал Баширов. — Сегодня высылаем письмо в КХЛ, что у нас ее нет».

«По текущему финансированию новостей нет, правительство готовит утвержденные источники бюджета. Задолженностей по зарплате нет, подрядчикам задолженность небольшая», — добавил он.

Сезон КХЛ стартует 3 сентября.