Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил задолженность в размере свыше 1 млрд рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» погасил кредиторскую задолженность перед командой в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.
«Несколько дней назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал ряд распоряжений. У нас была кредиторская задолженность в размере свыше 1 млрд рублей, которую КХЛ просила нас погасить, — сказал Баширов. — Сегодня высылаем письмо в КХЛ, что у нас ее нет».
«По текущему финансированию новостей нет, правительство готовит утвержденные источники бюджета. Задолженностей по зарплате нет, подрядчикам задолженность небольшая», — добавил он.
Сезон КХЛ стартует 3 сентября.