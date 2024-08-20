Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил задолженность в размере свыше 1 млрд рублей

«Несколько дней назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал ряд распоряжений. У нас была кредиторская задолженность в размере свыше 1 млрд рублей, которую КХЛ просила нас погасить, — сказал Баширов. — Сегодня высылаем письмо в КХЛ, что у нас ее нет».