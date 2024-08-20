Глава Словацкой федерации хоккея пристыдил журналиста за вопрос о КХЛ

В понедельник SZLH опубликовала заявку национальной команды на матчи квалификации олимпийского турнира 2026 года, в которую вошли защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат, игрок обороны владивостокского «Адмирала» Марио Грман и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка. Игроки КХЛ были вызваны в сборную Словакии впервые с марта 2023 года.
«Нигде в законе об этом (запрете на приглашение игроков из КХЛ) не написано. Ваша мораль — это ваша мораль, у другого она будет другая. Я бы посоветовал вам больше заниматься спортивной журналистикой, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой, потому что вы спортивный журналист. Если не хотите нам помогать, то хотя бы не мешайте и не врите. Старайтесь думать, когда что-то спрашиваете», — ответил Шатан после вопроса от журналиста.
SZLH в марте 2023 года объявила, что не станет вызывать в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ. Они не принимали участие в чемпионатах мира 2023 и 2024 годов. В августе 2024 года 52% словацких клубов проголосовали на конгрессе SZLH за разрешение хоккеистам клубов КХЛ играть за национальную команду. Против выступили 38%, еще 10% — воздержались.