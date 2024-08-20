Глава Словацкой федерации хоккея пристыдил журналиста за вопрос о КХЛ

«Нигде в законе об этом (запрете на приглашение игроков из КХЛ) не написано. Ваша мораль — это ваша мораль, у другого она будет другая. Я бы посоветовал вам больше заниматься спортивной журналистикой, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой, потому что вы спортивный журналист. Если не хотите нам помогать, то хотя бы не мешайте и не врите. Старайтесь думать, когда что-то спрашиваете», — ответил Шатан после вопроса от журналиста.