«У других может быть другая мораль!» Разум торжествует — словаки из КХЛ едут в сборную

Мы уже порядком начали забывать, что такое легионеры КХЛ в составе национальной команды. Но пора стряхнуть не самый тонкий слой пыли с этой мысли — три игрока КХЛ выступят за сборную Словакии в матчах олимпийской квалификации. Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив») и Адам Лишка («Северсталь») были приглашены для того, чтобы помочь словакам попасть на Олимпийские игры.
Выборка у Словакии была шире. Помимо перечисленных игроков, в лиге играют ещё семь словаков: Патрик Рыбар («Спартак») Михал Чайковски («Спартак»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Мислав Росандич («Лада»), Томаш Юрчо («Куньлунь Ред Стар»), Михал Криштоф («Сочи»), Адам Ружичка («Спартак»). Да, конечно, представить Ружичку в составе национальной команды было невозможно ввиду его глупейшей заокеанской истории, но условного Рыбара, который на прошлой Олимпиаде помог команде завоевать бронзу — вполне.
Что вообще поспособствовало приглашению игроков КХЛ в сборную? В начале августа прошло голосование клубов словацкой лиги, которое закончилось тем, что 52% представителей клубов проголосовали за участие игроков КХЛ в сборной, 38% — против и 10% воздержались. По-моему, наглядный пример работы демократических институтов в отдельно взятой сфере.
Но без последствий не обошлось. Сначала экс-игрок НХЛ Михал Гандзуш подал в отставку и покинул исполком федерации. Сделано это было в знак протеста против принятого решения. Но на этом не закончилось. Мартин Поспишил, который играет за «Калгари», выступил с интригующим заявлением: «Я был удивлён этой новостью, посмотрим, как всё будет развиваться. Мне сложно это комментировать, потому что я всё узнал совсем недавно. В ближайшие несколько дней я решу, приеду ли в сборную. Я человек, у которого есть моральные принципы, которые трудно переступить. Это сложная ситуация, поскольку я могу осуществить свою мечту — играть за сборную со своим братом. Для меня до сих пор большая честь надеть майку сборной Словакии, но, иногда спорт отходит на второй план».
Это породило бум иного масштаба, потому что возможная перспектива бойкота от игроков НХЛ ударила бы по сборной ещё сильнее. Но обошлось: Мартин свой пыл поумерил, сказав, что в расположение сборной приедет, но от взглядов не откажется.
Но то давление, создаваемое словацкими СМИ и болельщиками команды, вывело из себя Мирослава Шатана, который разразился довольно-таки резкой речью.
"Нигде в законе не написано, что нельзя приглашать игроков из КХЛ в сборную. Ваша мораль — это ваша мораль, у другого человека она может быть другая. Мы здесь работаем для всех, независимо от того, правые они или левые, христиане они или атеисты. Мы представляем всю Словакию.
Я бы также посоветовал вам больше заниматься спортивной журналистикой, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой, потому что вы спортивный журналист.
Сегодня некоторые журналисты думают только о кликах и лайках и не осознают, какую работу мы здесь делаем. Если не хотите нам помогать, то хотя бы не мешайте и не врите.
Я воспользуюсь метафорой: когда кто-то добровольно решает покрасить забор в детском саду, не нужно приходить и пинать банку с краской, просто пройдите мимо. И не делайте этого ради кликов и внимания. Какой-то молодой журналист хочет внимания и пишет чушь. Старайтесь думать, когда что-то спрашиваете", — сказал глава Федерации хоккея Словакии.
Возмущение Шатана понятно — его цель помочь национальной команде отобраться на Олимпиаду. Объективно говоря, уровень мастерства вызванных игроков КХЛ увеличит эти шансы. Это даже не попытка открыть глаза на ксенофобские устои, которые дали корни в последнее время. Человек решает узкоспециализированную проблему законным и адекватным способом. Всё.
Ёмкий комментарий совсем недавно дал Бранко Радивоевич, который выступал в КХЛ на заре её существования: «Это работа для ребят. Мы маленькая страна и не можем себе позволить не брать в сборную ребят из КХЛ. Это не их спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), они не пошли поддерживать Путина».
Насколько помогут игроки КХЛ словакам, мы узнаем чуть позже, но сам факт их приглашения говорит о том, что этот барьер может ломаться, хотя он уже успел стать будто непоколебимым. Разум восторжествовал, пусть и на небольшом клочке земли. Побудит ли он другие федерации пойти тем же путём? На самом деле, в ближайшей перспективе в это мало верится. Всё-таки конъюнктура общественного мнения в той же Чехии, Финляндии и Швеции абсолютно другая. Да и игроков из этих стран в лиге почти нет.
Максим Макаров