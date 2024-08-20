«У других может быть другая мораль!» Разум торжествует — словаки из КХЛ едут в сборную

Но без последствий не обошлось. Сначала экс-игрок НХЛ Михал Гандзуш подал в отставку и покинул исполком федерации. Сделано это было в знак протеста против принятого решения. Но на этом не закончилось. Мартин Поспишил, который играет за «Калгари», выступил с интригующим заявлением: «Я был удивлён этой новостью, посмотрим, как всё будет развиваться. Мне сложно это комментировать, потому что я всё узнал совсем недавно. В ближайшие несколько дней я решу, приеду ли в сборную. Я человек, у которого есть моральные принципы, которые трудно переступить. Это сложная ситуация, поскольку я могу осуществить свою мечту — играть за сборную со своим братом. Для меня до сих пор большая честь надеть майку сборной Словакии, но, иногда спорт отходит на второй план».