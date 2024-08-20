КХЛ оценила выступление «Барыса» и сборной Казахстана на Кубке Президента

«В сущности “Барыс” выступал на этом турнире двумя неполными составами, доукомплектованными хоккеистами из “Снежных барсов” и чемпионата Казахстана; причем некоторые успели выступить за обе команды. Это само по себе не позволяет составить целостного впечатления, а национальная сборная Казахстана, готовящаяся к олимпийской квалификации, еще больше запутала расклад, сначала разгромно проиграв “Ладе” (1:7), а на следующий день практически тем же самым составом, с парой незначительных перестановок, разгромив “Барыс” (5:0). И еще через день “Барыс” дал серьезный отпор “Ладе”, уступив только в овертайме (правда, тольяттинцы выступали без отдыхавших лидеров)», — пишет КХЛ о выступлении «Барыса».