«Барыс» назвал состав на международный турнир

Юбилейный, 30-й турнир состоится с 20 по 25 августа. Наряду с астанчанами в нем сыграют «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск) и «Локомотив» (Ярославль). Столичный клуб является действующим победителем турнира.