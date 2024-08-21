Хоккеист «Спартака» Адам Ружичка рассказал, почему ему близки россияне

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий нападающий хоккейного клуба «Спартак» Адам Ружичка признался, что россияне ближе ему в плане менталитета, чем американцы. Об этом он рассказал ТАСС.
Красно-белые подписали с 25-летним центральным нападающим контракт на один год. В течение последних пяти лет словак выступал в Национальной хоккейной лиге за «Калгари» и «Аризону».
«Хорошо, что в команде есть словаки [Патрик Рыбар и Михал Чайковски], в том числе и Михал. Он моя семья (Чайковски женат на сестре Ружички — прим. ТАСС) — это была одна из причин, почему я приехал именно в “Спартак”. В целом же у нас отличная команда, все ребята молодцы, помогают мне адаптироваться, и мне здесь нравится», — сказал Ружичка.
«Когда я только приехал, то жил у Михала, мне помогли найти квартиру. Ребята давали советы, куда можно сходить в Москве», — добавил он.
Ружичка рассказал о различиях в менталитете россиян, североамериканцев, словаков. «Хорошо везде, но есть различия в менталитете, как тут относятся ко всему. И мне ближе здесь, так как люди тут более прямые, говорят, как есть. По натуре это мне ближе», — отметил он.