Хоккеист «Спартака» Адам Ружичка рассказал, почему ему близки россияне

«Хорошо, что в команде есть словаки [Патрик Рыбар и Михал Чайковски], в том числе и Михал. Он моя семья (Чайковски женат на сестре Ружички — прим. ТАСС) — это была одна из причин, почему я приехал именно в “Спартак”. В целом же у нас отличная команда, все ребята молодцы, помогают мне адаптироваться, и мне здесь нравится», — сказал Ружичка.