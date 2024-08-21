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«Барыс» сыграл в матче-триллере с избиением и 7 голами

«Барыс» сыграл первый матч на Кубке Блинова в Омске, сообщает корреспондент Vesti.kz. В стартовом матче астанчане, являющиеся действующими победителями турнира встречались с хозяевами льда «Авангардом».

Источник: https://vk.com/hcbarys

По итогам двух периодов «Авангард» обеспечил себе комфортное преимущество. На 11-й минуте отличился Коул Кесселс, в дебюте второго периода экс-игрок «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц удвоил преимущество омского клуба, а на 26-й минуте Александр Филатьев забросил третью шайбу в ворота «Барыса».

Астанчане на 37-й минуте размочили счет усилиями Коннора Смита. Всеволод Логвин под конец периода забросил вторую шайбу, а на 44-й минуте Уэйд Элиссон сравнял счет — 3:3.

В овертайме победу «Авангарду» принес Касселс, отличившийся на 64-й минуте.

Отметим, что в третьем периоде матча новичок «Барыса» канадец Натан Болье сошелся в рукопашной с Марком Вербой и одержал победу.

Расписание остальных матчей «Барыса» в Омске:

  • 22 августа «Барыс» — «Сибирь» в 14:00;
  • 24 августа «Трактор» — «Барыс» в 14:00;
  • 25 августа «Барыс» — «Локомотив» в 11:00.