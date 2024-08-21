«Барыс» сыграл в матче-триллере с избиением и 7 голами

По итогам двух периодов «Авангард» обеспечил себе комфортное преимущество. На 11-й минуте отличился Коул Кесселс, в дебюте второго периода экс-игрок «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц удвоил преимущество омского клуба, а на 26-й минуте Александр Филатьев забросил третью шайбу в ворота «Барыса».
Астанчане на 37-й минуте размочили счет усилиями Коннора Смита. Всеволод Логвин под конец периода забросил вторую шайбу, а на 44-й минуте Уэйд Элиссон сравнял счет — 3:3.
В овертайме победу «Авангарду» принес Касселс, отличившийся на 64-й минуте.
Отметим, что в третьем периоде матча новичок «Барыса» канадец Натан Болье сошелся в рукопашной с Марком Вербой и одержал победу.
Расписание остальных матчей «Барыса» в Омске:
- 22 августа «Барыс» — «Сибирь» в 14:00;
- 24 августа «Трактор» — «Барыс» в 14:00;
- 25 августа «Барыс» — «Локомотив» в 11:00.