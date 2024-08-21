«Барыс» сыграл в матче-триллере с избиением и 7 голами

По итогам двух периодов «Авангард» обеспечил себе комфортное преимущество. На 11-й минуте отличился Коул Кесселс, в дебюте второго периода экс-игрок «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц удвоил преимущество омского клуба, а на 26-й минуте Александр Филатьев забросил третью шайбу в ворота «Барыса».