Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немировски: «Барысу» сложно, но я не буду никого трогать из сборной Казахстана сейчас

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски заявил, что сейчас команде приходится непросто из-за отсутствия части игроков, которые уехали в расположение сборной Казахстана.

Источник: Чемпионат.com

Казахстанская сборная примет участие в квалификационном турнире за право участия на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

«Да, нам сложно сейчас, так как много ребят в сборной Казахстана. Но мы были готовы к этому, и сейчас самое главное — это сборная, которой надо попасть на Олимпиаду. Они готовятся к серьёзному турниру, у них есть система, и я не буду контактировать с ними до конца турнира, не буду никого трогать. Все мысли о квалификационном турнире», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.