Немировски: «Барысу» сложно, но я не буду никого трогать из сборной Казахстана сейчас

«Да, нам сложно сейчас, так как много ребят в сборной Казахстана. Но мы были готовы к этому, и сейчас самое главное — это сборная, которой надо попасть на Олимпиаду. Они готовятся к серьёзному турниру, у них есть система, и я не буду контактировать с ними до конца турнира, не буду никого трогать. Все мысли о квалификационном турнире», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.