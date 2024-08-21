В клубе КХЛ оценили последствия драки в матче с «Барысом»

«Хорошая игра, которая развивалась по интересному сценарию. Повели 3:0, контролировали все, но короткий отрезок, когда чуть потеряли концентрацию, и сопернику удалось сравнять счет. Но здорово, что нашли путь к победе. Часто бывает, что инициатива переходит к оппонентам по каким-то психологическим причинам. Проскуряков набегался за период: то к шайбе, то к скамейке. Мне показалось, что в эпизоде с первым голом “Барыса” шайба подскочила, я еще не пересматривал. После драки Вербы с Болье как-то потише стало на арене, и думаю, что это больше воодушевило соперника», — заявил Звягин.