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В клубе КХЛ оценили последствия драки в матче с «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин в интервью «Чемпионату» оценил победу над «Барысом» (4:3 ОТ) на старте Кубка Блинова в Омске, сообщают Vesti.kz.

Также он прокомментировал драку между Натаном Болье и Марком Вербой. Канадский защитник «Барыса» отправил россиянина в нокаут.

«Хорошая игра, которая развивалась по интересному сценарию. Повели 3:0, контролировали все, но короткий отрезок, когда чуть потеряли концентрацию, и сопернику удалось сравнять счет. Но здорово, что нашли путь к победе. Часто бывает, что инициатива переходит к оппонентам по каким-то психологическим причинам. Проскуряков набегался за период: то к шайбе, то к скамейке. Мне показалось, что в эпизоде с первым голом “Барыса” шайба подскочила, я еще не пересматривал. После драки Вербы с Болье как-то потише стало на арене, и думаю, что это больше воодушевило соперника», — заявил Звягин.

Добавим, что завтра, 22 августа астанчане, в ранге действующих победителей турнира, сыграют с новосибирской «Сибирью».