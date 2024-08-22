Глинка — журналистам: вы бы сразу поехали в Россию, предложи вам больше, чем в Словакии

«Вы, некоторые журналисты и другие мыслители, немедленно поехали бы в Россию, если бы вам предложили на несколько крон больше, чем вы зарабатываете здесь, у себя дома. Пусть эти ребята из КХЛ живут спокойно и играют в хоккей за сборную. Вы никогда в жизни не играли в хоккей и совершенно не представляете, что это такое, эксперты», — написал Глинка на своей странице в социальной сети.