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Есмантович считает, что КХЛ вскоре поднимет потолок зарплат

С сезона-2020/21 в лиге действует жесткий потолок в 900 млн рублей.

Источник: КХЛ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в скором времени поднимет вопрос увеличения потолка зарплат. Такое мнение журналистам высказал президент ЦСКА, член совета директоров КХЛ Игорь Есмантович.

Жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей был введен в КХЛ с сезона-2020/21.

«Мы видим в Америке тенденции на увеличение потолка зарплат. Когда придет время поднять потолок, мы его увидим, этот вопрос не за горами», — сказал Есмантович.

Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) был увеличен на $4,5 млн и с сезона-2024/25 составляет $88 млн.