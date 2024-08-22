Есмантович считает, что КХЛ вскоре поднимет потолок зарплат

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в скором времени поднимет вопрос увеличения потолка зарплат. Такое мнение журналистам высказал президент ЦСКА, член совета директоров КХЛ Игорь Есмантович.
Жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей был введен в КХЛ с сезона-2020/21.
«Мы видим в Америке тенденции на увеличение потолка зарплат. Когда придет время поднять потолок, мы его увидим, этот вопрос не за горами», — сказал Есмантович.
Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) был увеличен на $4,5 млн и с сезона-2024/25 составляет $88 млн.