ЦСКА ведет переговоры с хоккеистом «Бостона» Меркуловым

«Велись переговоры с [Никитой] Зайцевым, [Александром] Барабановым, сейчас ведутся переговоры с Меркуловым. Переговоры с другими ребятами, плотное общение. Но нужно знать человеческие качества ребят, их воспитание. Мы обязательно будет усиливаться, все зависит от пожеланий [главного тренера] Ильи Воробьева, деньги под потолком зарплат у нас есть», — сказал Есмантович.