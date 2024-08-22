ЦСКА ведет переговоры с хоккеистом «Бостона» Меркуловым

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА ведет переговоры с нападающим Георгием Меркуловым, который выступает в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Меркулов провел в прошлом регулярном чемпионате НХЛ четыре матча и не отметился результативными действиями. За фарм-клуб «Бостона» в Американской хоккейной лиге 23-летний российский нападающий в регулярном чемпионате набрал 65 (30 заброшенных шайб + 35 результативных передач) очков в 67 играх.
«Велись переговоры с [Никитой] Зайцевым, [Александром] Барабановым, сейчас ведутся переговоры с Меркуловым. Переговоры с другими ребятами, плотное общение. Но нужно знать человеческие качества ребят, их воспитание. Мы обязательно будет усиливаться, все зависит от пожеланий [главного тренера] Ильи Воробьева, деньги под потолком зарплат у нас есть», — сказал Есмантович.
Защитник Зайцев подписал контракт с петербургским СКА. Нападающий Барабанов в межсезонье стал игроком казанского «Ак Барса».