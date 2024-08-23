Стала известна зарплата топ-новичков «Барыса»

«Мои друзья вчера снова не подвели, рассказав мне о том, что ближайшее “Барыса” может быть светлым. Подписание защитника Виктора Антипина и нападающего Антона Бурдасова — несомненное усиление для команды из Астаны. Тут ничего не надо пояснять, поскольку все и так понятно. Также жду еще одного сильного легионера. По моей информации, Бурдасов заработает 40 миллионов рублей за сезон, Антипин — 30 миллионов. Это меньше, чем у них было в “Тракторе”. По нынешнему рынку отличные условия для обеих сторон. Моя оценка сделок — 4,5 для Бурдасова и 4,2 для Антипина», — пишет Зислис в своем телеграм-канале.