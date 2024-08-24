Трёхкратный олимпийский чемпион назвал самую загадочную команду КХЛ нового сезона

— Какая команда КХЛ сегодня для вас самая загадочная?

— Пожалуй, ЦСКА. За лето наши московские соседи наполовину обновились, пришла целая группа российских игроков из североамериканских лиг. Вроде бы все новички — с именами. Но что за команда из них получится — загадка, — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.