Трёхкратный олимпийский чемпион назвал самую загадочную команду КХЛ нового сезона

— Какая команда КХЛ сегодня для вас самая загадочная?
— Пожалуй, ЦСКА. За лето наши московские соседи наполовину обновились, пришла целая группа российских игроков из североамериканских лиг. Вроде бы все новички — с именами. Но что за команда из них получится — загадка, — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, с кем из игроков клуб вёл переговоры, и заявил, что трансферная работа армейцев продолжается.