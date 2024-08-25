Есмантович назвал правильным разделение обязанностей по развитию хоккея между ФХР и КХЛ

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Разделение обязанностей в плане развития вида спорта между Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) является правильным, так как обе организации непосредственно сконцентрируются на своих делах. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
КХЛ вышла из-под юрисдикции ФХР после принятия Госдумой законопроекта, дающего право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов, не завися при этом от международных спортивных федераций. Законопроект направлен на расширение прав лиг, повышение их автономии в целях проведения международных профессиональных спортивных соревнований и повышения готовности российских спортсменов выступать на международной арене.
«Спорт имеет в нашей жизни несколько назначений: есть спортивная составляющая и социальные вещи, связанные с нашими детьми. Считаю, что теперь федерация будет заниматься своим делом, КХЛ — своим. У каждого разные стратегические задачи, и у всех есть объединяющая цель — хоккей», — сказал Есмантович.
В сезоне-2024/25 чемпионат России будет разыгрываться в рамках соревнования Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги, которое проводит ФХР. Ранее чемпионом России становился обладатель Кубка Гагарина.
«Кубок — это кубок, а чемпионат России — это немного другое соревнование. Поэтому я не считаю, что здесь есть какой-то подвох с точки зрения спортивной составляющей. Все будет развиваться по своей спирали», — отметил руководитель ЦСКА.