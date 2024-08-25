«Сибирь» сравняла счёт на последних минутах и обыграла «Авангард» в овертайме

Гол в составе «Авангарда» в середине второго периода забил Станислав Галиев, которому ассистировали Дамир Шарипзянов и Алексей Макеев. «Сибири» удалось спасти матч за полторы минуты до конца третьего периода, когда Георгий Белоусов сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победный гол в овертайме на счету Тейлора Бека. Ворота команд защищали голкиперы Михаил Бердин, Илья Проскуряков и Антон Красоткин. Отметим, что в матче было несколько стычек и обоюдных удалений.