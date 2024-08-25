«Торпедо» уверенно обыграло «Норильск» в товарищеском матче в Нижнем Новгороде

Таким образом, «Торпедо» взяло реванш у «Норильска» за вчерашнее поражение со счётом 4:5. Эта победа стала для нижегородцев третьей в пяти предсезонных матчах. 30 августа «Торпедо» примет участие в традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы. Стартовый матч нижегородцы проведут с «Витязем».