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«Торпедо» уверенно обыграло «Норильск» в товарищеском матче в Нижнем Новгороде

На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» встречалось с клубом ВХЛ ХК «Норильск».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Дублем в составе нижегородской команды отметился Никита Шавин. Ещё по голу за «Торпедо» забили Владислав Фирстов, Богдан Конюшков и Максим Глинский. За «Норильск» дублем отметился Алексей Кириллов. Ворота команд защищали голкиперы Иван Бочаров, Виктор Селивёрстов и Анатолий Смирнов.

Таким образом, «Торпедо» взяло реванш у «Норильска» за вчерашнее поражение со счётом 4:5. Эта победа стала для нижегородцев третьей в пяти предсезонных матчах. 30 августа «Торпедо» примет участие в традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы. Стартовый матч нижегородцы проведут с «Витязем».