Морозов сообщил, что СКА ничего не нарушил в ситуации с подписанием контракта с Кузнецовым

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский клуб СКА, выступающий в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не нарушал никаких правил при подписании контракта с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.
31 июля СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Кузнецовым.
«Мы считаем, что это самый шикарный контракт для того, чтобы привлечь звезд. У него хорошие бонусы, которые не входят в потолок зарплат, эти бонусы еще надо заработать по итогам статистики. У нас достаточно игроков, которые могут выполнить эти условия по бонусам. Этот потолок интересный для клубов», — сказал Морозов.
«Что касается понижения зарплат, то сам как бывший игрок я понимаю, что они, кто уже имеет семьи, стояли перед выбором. Они смотрят не только на зарплату, но и на быт в том числе. Мы смотрели все эти контракты, они не нарушают регламент КХЛ. Мы ужесточили регламент, не более трех игроков могут подписать контракт с одной из команд, и считаем, что СКА ничего не нарушил и действовал в правовом поле», — добавил глава КХЛ.
Кузнецову 32 года, он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.