Морозов сообщил, что СКА ничего не нарушил в ситуации с подписанием контракта с Кузнецовым

«Что касается понижения зарплат, то сам как бывший игрок я понимаю, что они, кто уже имеет семьи, стояли перед выбором. Они смотрят не только на зарплату, но и на быт в том числе. Мы смотрели все эти контракты, они не нарушают регламент КХЛ. Мы ужесточили регламент, не более трех игроков могут подписать контракт с одной из команд, и считаем, что СКА ничего не нарушил и действовал в правовом поле», — добавил глава КХЛ.