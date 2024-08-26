«Скорее хочется приступить к играм». Стась — о начале чемпионата КХЛ

«Отличная рабочая атмосфера. У нас ещё есть немного времени, чтобы отточить те моменты, которые от нас требует тренер. Все в предвкушении начала чемпионата. Скорее хочется приступить к играм, тем более дома», — приводит слова Стася пресс-служба минского «Динамо».