Алекс Гальченюк проведет первый матч за «Амур»

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Гальченюк провёл за СКА 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков. Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года.