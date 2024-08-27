Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Пинчука принёс минскому «Динамо» победу над «Адмиралом» в товарищеском матче

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл товарищеский матч между местным «Динамо» и «Адмиралом». Победу в игре одержали минские хоккеисты со счётом 3:1.

Источник: Чемпионат.com

Дублем в составе «Динамо» отметился Виталий Пинчук, ещё одну шайбу забросил Даниил Сотишвили. В составе владивостокского «Адмирала» отличился голом Егор Петухов. Большой штраф за толчок на борт получил хоккеист «Адмирала» Никита Макеев.

Минчане одержали вторую победу в семи товарищеских матчах в текущее межсезонье. «Адмирал» потерпел третье поражение в восьми контрольных играх в это межсезонье. В следующем матче владивостокский клуб встретится с жлобинским «Металлургом». Встреча пройдёт 29 августа. Отметим, что всю предсезонную подготовку и контрольные матчи «Адмирал» проводил в Беларуси.