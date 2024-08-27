Дубль Пинчука принёс минскому «Динамо» победу над «Адмиралом» в товарищеском матче

Минчане одержали вторую победу в семи товарищеских матчах в текущее межсезонье. «Адмирал» потерпел третье поражение в восьми контрольных играх в это межсезонье. В следующем матче владивостокский клуб встретится с жлобинским «Металлургом». Встреча пройдёт 29 августа. Отметим, что всю предсезонную подготовку и контрольные матчи «Адмирал» проводил в Беларуси.