Голышев назвал уход хоккеиста Широкова потерей для «Автомобилиста»

Широкову 38 лет. Он выступал за «Автомоибилст» на протяжении двух последних сезонов. До этого игрок защищал цвета петербургского СКА, омского «Авангарда», московских ЦСКА и «Спартака», выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер», который в 2006 году выбрал его под общим 163-м номером на драфте. Широков является одним из восьми хоккеистов в истории КХЛ, сумевших преодолеть рубеж в 500 очков — в 811 матчах на его счету 515 очков (226 голов + 289 результативных передач).