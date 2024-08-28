Голышев назвал уход хоккеиста Широкова потерей для «Автомобилиста»

ТАСС, 28 августа. Хоккеист Сергей Широков здорово сплачивал команду екатеринбургского «Автомобилиста», поэтому его уход является потерей для клуба. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.
В прошедшем сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» дошел до полуфинала плей-офф, в котором проиграл будущему победителю турнира магнитогорскому «Металлургу» (3−4). Нападающий Широков покинул клуб в апреле.
«Серега Широков здорово сплачивал команду, — сказал Голышев. — Хорошо работал тренерский штаб. Конечно, были трудности, как и у любой команды, но мы их преодолевали за счет единства и работы».
«Сто процентов, — ответил Голышев на вопрос, является ли уход Широкова потерей для “Автомобилиста”. — Серега — заслуженный мастер. Я считаю, что это большая потеря для команды».
Широкову 38 лет. Он выступал за «Автомоибилст» на протяжении двух последних сезонов. До этого игрок защищал цвета петербургского СКА, омского «Авангарда», московских ЦСКА и «Спартака», выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер», который в 2006 году выбрал его под общим 163-м номером на драфте. Широков является одним из восьми хоккеистов в истории КХЛ, сумевших преодолеть рубеж в 500 очков — в 811 матчах на его счету 515 очков (226 голов + 289 результативных передач).
Вместе со сборной России Широков стал олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и победителем мирового первенства среди юниоров (2004). В составе СКА нападающий выиграл Кубок Гагарина (2017).