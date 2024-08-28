В «Торпедо» планируют возродить хоккейный Кубок губернатора Нижегородской области

Турнир проводился с 2009 по 2019 год, четыре раза победителями становились хозяева — «Торпедо» (2009, 2011, 2013 и 2016), два раза выигрывал уфимский «Салават Юлаев» (2015 и 2017), по одному разу — омский «Авангард» (2010), московский «Спартак» (2012), казанский «Ак Барс» (2014), екатеринбургский «Автомобилист» (2018) и московское «Динамо» (2019). С 1992 по 2001 год в Нижнем Новгороде проходил предсезонный турнир на призы Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).