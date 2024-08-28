Сизова обменяли в московское «Динамо»

Сизову 29 лет, он выступал за «Торпедо» с 2022 года, до этого защитник играл в КХЛ за череповецкую «Северсталь». В прошедшем сезоне Сизов провел 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 14 передач) при общем показателе полезности «+13». В последний раз Сизов выходил на лед 13 января в матче с московским «Динамо» (1:6).