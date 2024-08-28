Сизова обменяли в московское «Динамо»

Сизов в среду перешел из нижегородского «Торпедо» в «Металлург» в обмен на денежную компенсацию. Аналогичный обмен совершили «Металлург» и «Динамо», срок соглашения рассчитан до мая 2025 года.
«Не смогли с Александром Валерьевичем (Харламовым — генеральным директором “Торпедо”) договориться, пришлось перелетом через Магнитогорск сложную схему организовывать. Пока в команде его нет, но думаю, что он сыграет на Кубке мэра», — сказал на пресс-конференции спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
В феврале главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что Сизова не будет в команде. Специалист тогда отметил, что хоккеист «перешел черту».
Сизову 29 лет, он выступал за «Торпедо» с 2022 года, до этого защитник играл в КХЛ за череповецкую «Северсталь». В прошедшем сезоне Сизов провел 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 14 передач) при общем показателе полезности «+13». В последний раз Сизов выходил на лед 13 января в матче с московским «Динамо» (1:6).