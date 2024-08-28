Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сизова обменяли в московское «Динамо»

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Защитник Антон Сизов в результате обмена перешел из магнитогорского «Металлурга» в «Динамо», сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Сизов в среду перешел из нижегородского «Торпедо» в «Металлург» в обмен на денежную компенсацию. Аналогичный обмен совершили «Металлург» и «Динамо», срок соглашения рассчитан до мая 2025 года.

«Не смогли с Александром Валерьевичем (Харламовым — генеральным директором “Торпедо”) договориться, пришлось перелетом через Магнитогорск сложную схему организовывать. Пока в команде его нет, но думаю, что он сыграет на Кубке мэра», — сказал на пресс-конференции спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

В феврале главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что Сизова не будет в команде. Специалист тогда отметил, что хоккеист «перешел черту».

Сизову 29 лет, он выступал за «Торпедо» с 2022 года, до этого защитник играл в КХЛ за череповецкую «Северсталь». В прошедшем сезоне Сизов провел 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 14 передач) при общем показателе полезности «+13». В последний раз Сизов выходил на лед 13 января в матче с московским «Динамо» (1:6).