«Я отказался от предложений из НХЛ». Интервью Ларионова

— Мы пока не говорим, что кто-то берет обратный поворот. Для меня не могут быть понятны такие мысли у игрока, который стремится вверх, где всегда мечтал быть. На данный момент у нас команда формируется. Есть несколько хоккеистов, которых мы подписали, которые сейчас входят в игровую форму. У нас хороший баланс опытных и молодых. А дальше посмотрим. Если будут какие-то варианты с усилением… Хотя я считаю, что у нас очень сильная команда.