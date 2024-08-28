Разин увёл «Металлург» со льда после травмы Вовченко и решения судей не удалять соперника

Матч был не доигран из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду со льда. Поводом для этого послужило решение главных арбитров матча не удалять защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова за удар в голову нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко. В результате столкновения Вовченко получил травму и смог покинуть площадку лишь на носилках. После видеопросмотра судьи матча не усмотрели нарушения правил в действиях Абросимова, чем разгневали Разина.