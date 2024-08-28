Техническим поражением обернулся матч первого соперника «Барыса» в КХЛ

В третьем периоде матча в Магнитогорске серьезную травму получил нападающий хозяев Даниил Вовченко, столкнувшийся с игроком соперников Романом Абросимовым. Вовченко пришлось покинуть арену на носилках. Судьи не усмотрели нарушения в этом эпизоде, что вызвало протест у главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который увел команду с площадки. В результате хозяевам было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
До инцидента «Металлург» лидировал со счетом 2:1 благодаря голам Вовченко и Люка Джонсона. Единственную шайбу у гостей забросил Вячеслав Лещенко.
Напомним, «Нефтехимик» является первым соперником «Барыса» в новом сезоне КХЛ. 4 сентября клубы сыграют в Астане в рамках регулярного чемпионата КХЛ.