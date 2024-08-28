Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Техническим поражением обернулся матч первого соперника «Барыса» в КХЛ

Матч нижнекамского «Нефтехимика» и «Металлурга» в рамках Мемориала имени Ивана Ромазана завершился техническим поражением магнитогорского клуба, сообщают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

В третьем периоде матча в Магнитогорске серьезную травму получил нападающий хозяев Даниил Вовченко, столкнувшийся с игроком соперников Романом Абросимовым. Вовченко пришлось покинуть арену на носилках. Судьи не усмотрели нарушения в этом эпизоде, что вызвало протест у главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который увел команду с площадки. В результате хозяевам было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

До инцидента «Металлург» лидировал со счетом 2:1 благодаря голам Вовченко и Люка Джонсона. Единственную шайбу у гостей забросил Вячеслав Лещенко.

Напомним, «Нефтехимик» является первым соперником «Барыса» в новом сезоне КХЛ. 4 сентября клубы сыграют в Астане в рамках регулярного чемпионата КХЛ.