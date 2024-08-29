Хоккей в семейной обстановке. Кубок мэра Москвы пройдет с двумя новыми командами

Три года подряд состав участников кубка был неизменным: вместе со столичными «Динамо», ЦСКА и «Спартаком» на турнире выступали базирующийся в Подмосковье китайский «Куньлунь Ред Стар», хабаровский «Амур», который обычно начинал сезон Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с выездных игр в европейской части страны, и подмосковный «Витязь».
В этом году вместо «Амура» и «Куньлунь Ред Стар» в Москве сыграют единственный представитель Востока екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо». «Мы получили приглашение от организаторов, очень благодарны им. Для нас этот турнир и по срокам, и по составу участников очень интересен», — сказал ТАСС директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.
Формула соревнований традиционно не менялась. Шесть команд распределены по три в группы А и Б. В группе А сыграют «Динамо», «Спартак» и «Автомобилист», при этом столичные клубы встретятся между собой в первый день турнира. В группе Б встретятся ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо». Групповой этап пройдет с 29 по 31 августа, 1 сентября команды из разных групп сыграют между собой за пятое, третье и первое места.
Традиционно Кубок мэра пройдет на арене «Мегаспорт», вмещающей на хоккейных матчах 11 748 человек. По словам президента Федерации хоккея Москвы, одного из организаторов турнира Андрея Николишина, на матчи уже продано 27 тыс. билетов, что превышает предыдущие показатели.
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Все команды сыграют в оптимальных составах. Стоит только отметить, что у «Автомобилиста» не будет нападающего Стефана Да Косты, который в те же дни в составе сборной Франции поборется за попадание на Олимпиаду. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов не очень любит проводить столько много контрольных матчей, но по словам Николишина сложностей в переговорах ни с «Торпедо», ни с «Автомобилистом» у организаторов не было.
«Переговоры с этими клубами проходили достаточно легко. Уже не первый раз замечаю, что у нас в хоккее большая семья, и когда в ней что-то случается, мы объединяемся и помогаем друг другу. Поэтому пригласить участников не составило большого труда, мы с Олегом Гроссом (спортивный директор “Автомобилиста” — прим. ТАСС), а также с “Торпедо”, решили быстро вопрос», — сказал Николишин.
Кубок мэра проводится с 2008 года и стал своего рода преемником другого традиционного столичного турнира, проводившегося перед сезоном, — Кубка «Спартака». Первоначально в Кубке мэра играли четыре столичных клуба, включая «Крылья Советов», которые сейчас играют в Молодежной хоккейной лиге. В 2011 и 2014 годах среди участников не было «Спартака», который сезон-2014/15 КХЛ пропускал из-за серьезных финансовых проблем. Красно-белые являются действующими обладателями кубка, обыграв в прошлом году в финале ЦСКА, причем автор победного гола в том матче Александр Хохлачев потом перед самым началом сезона в КХЛ был обменян в «Амур».
В 2023 году ЦСКА, который тогда возглавлял Сергей Федоров, являлся явным фаворитом как столичного турнира, так и всего сезона, учитывая победы в двух плей-офф кряду. Кубок мэра Москвы станет первым турниром, на котором ЦСКА представит обновленный состав, включая шесть российских хоккеистов, ранее игравших в Америке.
«Спартак», «Динамо», иной соперник на турнире принципиального значения не имеют. Для нас каждый соперник является раздражителем, по итогам матчей с ними нам надо посмотреть, к чему мы идем, каким путем. Эти контрольные игры показывают ту работу, которую мы проделали, какая пища для размышлений", — рассказал ТАСС перед Кубком мэра спортивный директор армейцев Денис Денисов.
Самым титулованным участником Кубка мэра является «Динамо», побеждавшее в турнире семь раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021). Пять раз побеждал ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017, 2022), три раза «Спартак» (2009, 2015, 2023), один раз «Витязь» (2020).