Хоккей в семейной обстановке. Кубок мэра Москвы пройдет с двумя новыми командами

Все команды сыграют в оптимальных составах. Стоит только отметить, что у «Автомобилиста» не будет нападающего Стефана Да Косты, который в те же дни в составе сборной Франции поборется за попадание на Олимпиаду. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов не очень любит проводить столько много контрольных матчей, но по словам Николишина сложностей в переговорах ни с «Торпедо», ни с «Автомобилистом» у организаторов не было.