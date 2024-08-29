Скандал в Магнитогорске — несчастный случай и часть хоккея. Разину надо остыть

Кто-то считает, что Абросимов сыграл отвратительно, а Андрей Разин вообще пожелал пожизненной дисквалификации для хоккеиста. Но при чем тут Роман? Да, он жесткий на льду, может подраться, но, например, я Романа знаю и всегда разговариваю с ним без опаски. Нормальный человек, у которого все в порядке с головой. Точно знаю, что на льду он не ищет никаких конфликтов, не думает о том, чтобы кого-нибудь вынести. У него крупные габариты, и иногда на площадке происходят жесткие столкновения. Что он должен был сделать в Магнитогорске? Дать Даниилу пройти к воротам, объехать его? А потом оказаться в списке НСА и ждать вариантов продолжения карьеры, постоянно нервничая? К Абросимову нет вопросов.