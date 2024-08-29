«Витязь» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам в рамках Кубка мэра Москвы

На третьей минуте первого периода Константин Окулов с передач Владислава Каменева и Дмитрия Саморукова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Павел Карнаухов с передач Егора Афанасьева и Руслана Исхакова удвоил преимущество армейского клуба. На 18-й минуте периода Егор Морозов с передачи Николя Баптиста размочил счёт в матче.