Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКА в серии буллитов уступил молодежной сборной России, но стал победителем турнира имени Пучкова

Сегодня, 29 августа, состоялся матч товарищеского турнира имени Николая Пучкова между петербургским СКА и молодежной сборной России.

Источник: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе армейцев голами отличились Василий Глотов, Сергей Андронов и Арсений Грицюк. У национальной команды по шайбе забросили Семен Синяткин, Иван Демидов и Алексей Васильков.

В серии буллитов победу одержали хоккеисты молодежной сборной России — 2:1.

Благодаря ничейному результату в основное время хоккеисты СКА стали победителями турнира имени Пучкова, набрав больше всех очков. В турнире также принимали участие «Ак Барс», «Северсталь», «Куньлунь» и «Сочи».