СКА в серии буллитов уступил молодежной сборной России, но стал победителем турнира имени Пучкова

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе армейцев голами отличились Василий Глотов, Сергей Андронов и Арсений Грицюк. У национальной команды по шайбе забросили Семен Синяткин, Иван Демидов и Алексей Васильков.
В серии буллитов победу одержали хоккеисты молодежной сборной России — 2:1.
Благодаря ничейному результату в основное время хоккеисты СКА стали победителями турнира имени Пучкова, набрав больше всех очков. В турнире также принимали участие «Ак Барс», «Северсталь», «Куньлунь» и «Сочи».