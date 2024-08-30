СКА в серии буллитов уступил молодежной сборной России, но стал победителем турнира имени Пучкова

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе армейцев голами отличились Василий Глотов, Сергей Андронов и Арсений Грицюк. У национальной команды по шайбе забросили Семен Синяткин, Иван Демидов и Алексей Васильков.