Кудашов пригрозил увести игроков московского «Динамо» с товарищеского матча против «Спартака»

— Судьи говорят: «Если бы игрок лежал на льду — мы бы дали удаление, а так как он уехал…». Вы знаете, мы, тренеры, наоборот заставляем игроков не лежать на льду, а вставать и уезжать. Во что мы это превращаем? Любого игрока коснулись — и они будут лежать на льду. Мне эти вещи непонятны, куда у нас хоккей сейчас движется. Надо вести себя по-мужски, хоккей — мужская игра. У нас судьи говорят, вы должны лежать — получите удаление. Игроки бьют и уворачиваются потом, не дерутся, хотя понимают, что они грубят. И мы еще потом виноваты из-за того, что обсуждаем, осуждаем, а игроки драться лезут. Я прошу прощения, что затронул эту тему, я сразу скажу, что спрашивал, можно ли сегодня поднимать эту тему или нет, чтобы это было в открытом доступе, а не так, что я кого-то осуждаю. Коли всех эта тема так заинтересовала, я начал о ней говорить. Потому что момент такой, что лучше сейчас это разобрать, чем потом такое в сезоне будет вновь случаться.