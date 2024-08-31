«Я обретаю новый дом в КХЛ». Интервью со звездным американским новичком «Барыса»

— Один год вы провели в «Баффало». Это действительно одна из самых депрессивных франшиз НХЛ?

— Могу сказать только, что, когда я играл там, фанаты были невероятными. Но при этом болельщики не могли понять, почему мы постоянно проигрываем! «Баффало» мне нравился, однако, конечно, на команду влияет тот факт, что она очень давно не была в плей-офф. Но у них много топовых проспектов, так что всё должно получиться рано или поздно.